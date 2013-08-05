Menu
Gut dakteo 16+
Season premiere 5 August 2013
Production year 2013
Number of episodes 20
Runtime 23 hours 20 minutes
В 1-м сезоне сериала «Хороший доктор» Пак Щи-он удается стать успешным детским хирургом, несмотря на то что он появляется на свет с аутизмом. Чха Юн-со тоже работает в клинике. Она стремилась к этому еще со школьной скамьи. Обладая незаурядными умственными способностями, девушка стала профессором в очень юном возрасте. Кроме того, с ними в одной больнице работает Ким До-хан – единственная дочь учредителя фонда. Она вынуждена доказывать коллегам, что является ценным сотрудником и занимает это место не просто так. А коллега Чхэ-ген держится со всеми отстраненно и холодно, а также скрывает какой-то секрет.

7.9 IMDb
"Good Doctor" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
5 August 2013
Episode 2
6 August 2013
Episode 3
12 August 2013
Episode 4
13 August 2013
Episode 5
19 August 2013
Episode 6
20 August 2013
Episode 7
26 August 2013
Episode 8
27 August 2013
SEpisode 9
2 September 2013
Episode 10
3 September 2013
Episode 11
9 September 2013
Episode 12
10 September 2013
Episode 13
16 September 2013
Episode 14
17 September 2013
Episode 15
23 September 2013
Episode 16
24 September 2013
Episode 17
30 September 2013
Episode 18
1 October 2013
Episode 19
7 October 2013
Episode 20
8 October 2013
