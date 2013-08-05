В 1-м сезоне сериала «Хороший доктор» Пак Щи-он удается стать успешным детским хирургом, несмотря на то что он появляется на свет с аутизмом. Чха Юн-со тоже работает в клинике. Она стремилась к этому еще со школьной скамьи. Обладая незаурядными умственными способностями, девушка стала профессором в очень юном возрасте. Кроме того, с ними в одной больнице работает Ким До-хан – единственная дочь учредителя фонда. Она вынуждена доказывать коллегам, что является ценным сотрудником и занимает это место не просто так. А коллега Чхэ-ген держится со всеми отстраненно и холодно, а также скрывает какой-то секрет.