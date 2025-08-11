Menu
Gravity Falls
Articles
Статьи о сериале «Gravity Falls»
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
All info
«Пухлю уберут, Мэйбл сольют»: Disney может выпустить по «Гравити Фолз» сериал с Томом Хэнксом — и фаны уже хоронят проект
Публика готовится к худшему.
1 comment
11 August 2025 12:19
У Диппера в «Гравити Фолз» есть еще одна сестра — ее показывали в мульте много раз, но зрители так и не поняли
Они даже внешне похожи.
Write review
6 August 2025 20:03
Истребление мух и борьба с единорогом: что было в первом и втором дневниках «Гравити Фолз» — их пока скрывают от фанатов
Создатель мультсериала объяснил, почему «Дневник 1» и «Дневник 2» не попали на книжные полки.
1 comment
28 July 2025 13:46
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
А ведь у него довольно смешная предыстория.
1 comment
26 July 2025 13:17
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
История об очень странных детях продолжает оставаться на слуху.
Write review
25 July 2025 07:00
У Билла Шифра всё-таки был брат, и именно он станет злодеем в 3 сезоне? Эту теорию о «Гравити Фолз» шоураннеры не опровергли до сих пор
Во вселенной мультсериала Хирша быть нормальным — уже подозрительно.
Write review
24 July 2025 12:48
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
А вот создатель этого прекрасного мира пока хранит загадочное молчание.
1 comment
23 July 2025 20:03
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Побывать в городе вряд ли захочет даже самый закоренелый фанат.
3 comments
23 July 2025 19:34
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Шмебьюлок оказался не просто забавным коротышкой.
8 comments
22 July 2025 11:50
«Без истерик, зато со смыслом»: ИИ назвал 2 мульта, которые круче «Маши и медведя» по всем фронтам — №1 зайдет и взрослым
Ну а вторая альтернатива, хоть и сделана россиянами, особенно полюбилась британскому зрителю.
2 comments
6 June 2025 21:31
«Гравити Фолз» точно не получит экранизацию: но в Disney намекнули на возвращение Диппера и Мейбл
И даже Пухля вновь появится в кадре.
1 comment
17 March 2025 10:52
