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Kinoafisha TV Shows Grand Army Soundtrack

Soundtrack from "Grand Army"

Music from "Grand Army" All info
Grand Army: S1 (Music from the Netflix Original Series)
Grand Army: S1 (Music from the Netflix Original Series) 26 tracks. Morgan Kibby
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Title Artist Time
1 Explosion Morgan Kibby 2:11
2 Leila's Tingle Morgan Kibby 0:34
3 Nipple Nation Morgan Kibby 3:05
4 Joey's Person Morgan Kibby 2:30
5 Snacks Morgan Kibby 1:05
6 Mad Corny Morgan Kibby 1:16
7 Library Morgan Kibby 1:01
8 I Quit Morgan Kibby 1:35
9 Waiting Room Morgan Kibby 2:42
10 Sid's Vulnerable Morgan Kibby 0:46
11 Aftermath Morgan Kibby 4:31
12 Be Vulnerable Morgan Kibby 2:10
13 Injustice Morgan Kibby 2:50
14 She's Not Strong Morgan Kibby 0:50
15 Gut Punch Morgan Kibby 0:43
16 Joey's Not Ok Morgan Kibby 0:48
17 Escort Morgan Kibby 0:48
18 Letting Them Win Morgan Kibby 0:59
19 A Lil' Xan Morgan Kibby 1:34
20 Fucking Target Money - The Email Morgan Kibby 5:01
21 It's True Tho Morgan Kibby 1:14
22 Bernini Morgan Kibby 1:02
23 Trapped Morgan Kibby 1:14
24 I Love Ur Dreams Morgan Kibby 2:20
25 Going to Prom Morgan Kibby 1:03
26 End Credits Morgan Kibby 2:15
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