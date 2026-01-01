|Title
|Artist
|Time
|1
|Explosion
|Morgan Kibby
|2:11
|2
|Leila's Tingle
|Morgan Kibby
|0:34
|3
|Nipple Nation
|Morgan Kibby
|3:05
|4
|Joey's Person
|Morgan Kibby
|2:30
|5
|Snacks
|Morgan Kibby
|1:05
|6
|Mad Corny
|Morgan Kibby
|1:16
|7
|Library
|Morgan Kibby
|1:01
|8
|I Quit
|Morgan Kibby
|1:35
|9
|Waiting Room
|Morgan Kibby
|2:42
|10
|Sid's Vulnerable
|Morgan Kibby
|0:46
|11
|Aftermath
|Morgan Kibby
|4:31
|12
|Be Vulnerable
|Morgan Kibby
|2:10
|13
|Injustice
|Morgan Kibby
|2:50
|14
|She's Not Strong
|Morgan Kibby
|0:50
|15
|Gut Punch
|Morgan Kibby
|0:43
|16
|Joey's Not Ok
|Morgan Kibby
|0:48
|17
|Escort
|Morgan Kibby
|0:48
|18
|Letting Them Win
|Morgan Kibby
|0:59
|19
|A Lil' Xan
|Morgan Kibby
|1:34
|20
|Fucking Target Money - The Email
|Morgan Kibby
|5:01
|21
|It's True Tho
|Morgan Kibby
|1:14
|22
|Bernini
|Morgan Kibby
|1:02
|23
|Trapped
|Morgan Kibby
|1:14
|24
|I Love Ur Dreams
|Morgan Kibby
|2:20
|25
|Going to Prom
|Morgan Kibby
|1:03
|26
|End Credits
|Morgan Kibby
|2:15