A Dark Knight: The Sinking Ship the Grand Applause
Season 4 / Episode 1522 March 2018
A Dark Knight: One of My Three Soups
Season 4 / Episode 1629 March 2018
A Dark Knight: Mandatory Brunch Meeting
Season 4 / Episode 175 April 2018
A Dark Knight: That's Entertainment
Season 4 / Episode 1812 April 2018
A Dark Knight: To Our Deaths and Beyond
Season 4 / Episode 1919 April 2018
A Dark Knight: That Old Corpse
Season 4 / Episode 203 May 2018
A Dark Knight: One Bad Day
Season 4 / Episode 2110 May 2018
A Dark Knight: No Man's Land
Season 4 / Episode 2217 May 2018
Episode description
В 4 сезоне 3 серии сериала «Готэм» детектив отправляется в Майами в надежде встретиться там с Карминой Фальконе. В ходе переговоров он договаривается с лидером мафиозного клана о совместных действиях, направленных против молодого Пингвина.
