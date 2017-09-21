Menu
Gotham 2014 - 2019 episode 3 season 4

8.3 Rate
10 votes
"Gotham" season 4 all episodes
A Dark Knight: Pax Penguina
Season 4 / Episode 1 21 September 2017
A Dark Knight: The Fear Reaper
Season 4 / Episode 2 28 September 2017
A Dark Knight: They Who Hide Behind Masks
Season 4 / Episode 3 5 October 2017
A Dark Knight: The Demon's Head
Season 4 / Episode 4 12 October 2017
A Dark Knight: The Blade's Path
Season 4 / Episode 5 19 October 2017
A Dark Knight: Hog Day Afternoon
Season 4 / Episode 6 26 October 2017
A Dark Knight: A Day in the Narrows
Season 4 / Episode 7 2 November 2017
A Dark Knight: Stop Hitting Yourself
Season 4 / Episode 8 9 November 2017
A Dark Knight: Let Them Eat Pie
Season 4 / Episode 9 16 November 2017
A Dark Knight: Things That Go Boom
Season 4 / Episode 10 30 November 2017
A Dark Knight: Queen Takes Knight
Season 4 / Episode 11 7 December 2017
A Dark Knight: Pieces of a Broken Mirror
Season 4 / Episode 12 1 March 2018
A Dark Knight: A Beautiful Darkness
Season 4 / Episode 13 8 March 2018
A Dark Knight: Reunion
Season 4 / Episode 14 15 March 2018
A Dark Knight: The Sinking Ship the Grand Applause
Season 4 / Episode 15 22 March 2018
A Dark Knight: One of My Three Soups
Season 4 / Episode 16 29 March 2018
A Dark Knight: Mandatory Brunch Meeting
Season 4 / Episode 17 5 April 2018
A Dark Knight: That's Entertainment
Season 4 / Episode 18 12 April 2018
A Dark Knight: To Our Deaths and Beyond
Season 4 / Episode 19 19 April 2018
A Dark Knight: That Old Corpse
Season 4 / Episode 20 3 May 2018
A Dark Knight: One Bad Day
Season 4 / Episode 21 10 May 2018
A Dark Knight: No Man's Land
Season 4 / Episode 22 17 May 2018
Episode description

В 4 сезоне 3 серии сериала «Готэм» детектив отправляется в Майами в надежде встретиться там с Карминой Фальконе. В ходе переговоров он договаривается с лидером мафиозного клана о совместных действиях, направленных против молодого Пингвина.

