Good Trouble 2019 - 2024, season 5

Good Trouble Seasons Season 5

Good Trouble
Season premiere 16 March 2023
Production year 2023
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Good Trouble" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Приятные хлопоты» продолжаются приключения двух приемных сестер из большой нетрадиционной семьи, отправившихся покорять Лос-Анджелес. В кампусе, как всегда, не обходится без происшествий. На этот раз Мариане предстоит принять важное решение насчет своих отношений с Эваном. Она хочет посоветоваться об этом с мамами. Келли, в свою очередь, наоборот, отгораживается от семьи, скрывая какую-то неприятную тайну даже от своей сестры. Деннис и Дэвид заняты карьерой, из-за чего страдают их отношения. Элис, Малика и Гаэль посещают квир-бар, чтобы немного расслабиться, но случайно оказываются в центре событий. 

6.3
7.5 IMDb
Good Trouble List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Shot in the Dark
Season 5 Episode 1
16 March 2023
It Was Not Your Fault But Mine
Season 5 Episode 2
23 March 2023
About Damn Time
Season 5 Episode 3
30 March 2023
Under Pressure
Season 5 Episode 4
6 April 2023
I Gotta Feeling
Season 5 Episode 5
13 April 2023
Once a Cheater
Season 5 Episode 6
20 April 2023
Turkey for Me, Turkey for You
Season 5 Episode 7
27 April 2023
I'll Take All the Blame
Season 5 Episode 8
4 May 2023
Tell Me Sweet Little Lies
Season 5 Episode 9
11 May 2023
Opening Night
Season 5 Episode 10
18 May 2023
I Am Doll Parts
Season 5 Episode 11
2 January 2024
With a Little Help From My Friends
Season 5 Episode 12
9 January 2024
Hanging by a Moment
Season 5 Episode 13
16 January 2024
Party of One
Season 5 Episode 14
23 January 2024
It's My Party, I Can Die if I Want To
Season 5 Episode 15
30 January 2024
One Way or Another
Season 5 Episode 16
6 February 2024
You Can't Always Get What You Want
Season 5 Episode 17
13 February 2024
All These Engagements
Season 5 Episode 18
20 February 2024
It's All Coming Back to Me Now
Season 5 Episode 19
27 February 2024
What Now?
Season 5 Episode 20
5 March 2024
TV series release schedule
