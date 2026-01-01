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Kinoafisha TV Shows Godfather of Harlem Soundtrack

Soundtrack from "Godfather of Harlem"

Music from "Godfather of Harlem" All info
Godfather of Harlem: Season 2 (Original Series Soundtrack)
Godfather of Harlem: Season 2 (Original Series Soundtrack) 12 tracks. Godfather of Harlem
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Title Artist Time
1 Been To War (feat. Swizz Beatz, DMX & French Montana) Godfather of Harlem / Earl Simmons 3:08
2 Prince Hakeem (feat. India Shawn & ADÉ) Godfather of Harlem / Stacy Barthe 4:24
3 Forgot About the Streets (feat. Melvoni, Badda TD & Brillo) Godfather of Harlem 3:25
4 No Bark When I Bite (feat. Rick Ross & Cruel Youth) Godfather of Harlem 2:33
5 Shit Don't Feel Right (feat. Buddy) Godfather of Harlem / Harmony “HMoney” Samuels 1:58
6 No Favors (feat. Lord Afrixana & DDG) Godfather of Harlem 3:07
7 We Want Justice Dammit! (feat. Swizz Beatz, Freddie Gibbs & Shoota93) Godfather of Harlem 2:43
8 Waiting On Me (feat. Swizz Beatz, YG, BIA & Giggs) Godfather of Harlem / Giggs 3:37
9 Please Forgive Me (feat. Swizz Beatz & Larry June) Godfather of Harlem / Larry June 3:36
10 Brick After Brick (feat. Westside Gunn & Fabolous) Godfather of Harlem 3:04
11 Let's Talk Facts (feat. Rowdy Rebel) Godfather of Harlem / Julien Anderson 2:00
12 If I Should Die Tonight (feat. Swizz Beatz & Ronald Isley) Godfather of Harlem / Douglas Gibbs 2:57
Listen to songs from "Godfather of Harlem" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Godfather of Harlem" in different languages are free for listening online.
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