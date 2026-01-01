|Title
|Artist
|Time
|1
|Been To War (feat. Swizz Beatz, DMX & French Montana)
|Godfather of Harlem / Earl Simmons
|3:08
|2
|Prince Hakeem (feat. India Shawn & ADÉ)
|Godfather of Harlem / Stacy Barthe
|4:24
|3
|Forgot About the Streets (feat. Melvoni, Badda TD & Brillo)
|Godfather of Harlem
|3:25
|4
|No Bark When I Bite (feat. Rick Ross & Cruel Youth)
|Godfather of Harlem
|2:33
|5
|Shit Don't Feel Right (feat. Buddy)
|Godfather of Harlem / Harmony “HMoney” Samuels
|1:58
|6
|No Favors (feat. Lord Afrixana & DDG)
|Godfather of Harlem
|3:07
|7
|We Want Justice Dammit! (feat. Swizz Beatz, Freddie Gibbs & Shoota93)
|Godfather of Harlem
|2:43
|8
|Waiting On Me (feat. Swizz Beatz, YG, BIA & Giggs)
|Godfather of Harlem / Giggs
|3:37
|9
|Please Forgive Me (feat. Swizz Beatz & Larry June)
|Godfather of Harlem / Larry June
|3:36
|10
|Brick After Brick (feat. Westside Gunn & Fabolous)
|Godfather of Harlem
|3:04
|11
|Let's Talk Facts (feat. Rowdy Rebel)
|Godfather of Harlem / Julien Anderson
|2:00
|12
|If I Should Die Tonight (feat. Swizz Beatz & Ronald Isley)
|Godfather of Harlem / Douglas Gibbs
|2:57