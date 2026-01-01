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Golden Globes, USA 2019
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Period Costumes
Nominee
Outstanding Period Costumes
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Stunt Coordination for a Comedy Series or a Variety Program
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour or Less)
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (Half-Hour) and Animation
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Program (Half-Hour)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
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