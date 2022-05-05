Menu
Russian
Girls5eva 2021, season 2

Girls5eva
Season premiere 5 May 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Girls5eva" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Дев4онки навсегда» история о популярной музыкальной группе продолжается. В центре событий вновь оказываются четыре участницы некогда успешного поп-коллектива. В начале 90-х они выпустили песню, которая стала хитом, а потом неожиданно пропали из медийного пространства. С тех пор прошло не одно десятилетие. Исполнительницы давно оставили мечты о сцене и юношеские амбиции, погрузившись в семейную жизнь. Но внезапно у них появилась возможность снова взойти на музыкальный олимп. В новом сезоне героини продолжат свой путь к славе. Впереди их ждет промотур. Но возвращение в шоу-бизнес связано со множеством трудностей.

7.3 IMDb
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 2 Episode 1
5 May 2022
Episode 2
Season 2 Episode 2
5 May 2022
Episode 3
Season 2 Episode 3
5 May 2022
Episode 4
Season 2 Episode 4
12 May 2022
Episode 5
Season 2 Episode 5
19 May 2022
B.P.E.
Season 2 Episode 6
26 May 2022
Returnity
Season 2 Episode 7
2 June 2022
Tour Mode
Season 2 Episode 8
9 June 2022
TV series release schedule
