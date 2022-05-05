Во 2 сезоне сериала «Дев4онки навсегда» история о популярной музыкальной группе продолжается. В центре событий вновь оказываются четыре участницы некогда успешного поп-коллектива. В начале 90-х они выпустили песню, которая стала хитом, а потом неожиданно пропали из медийного пространства. С тех пор прошло не одно десятилетие. Исполнительницы давно оставили мечты о сцене и юношеские амбиции, погрузившись в семейную жизнь. Но внезапно у них появилась возможность снова взойти на музыкальный олимп. В новом сезоне героини продолжат свой путь к славе. Впереди их ждет промотур. Но возвращение в шоу-бизнес связано со множеством трудностей.