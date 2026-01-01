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Season 5 Cast of the Series Girls (2016)
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"Girls" cast
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Lena Dunham
Hannah Horvath
Jemima Kirke
Jessa Johansson
Allison Williams
Marnie Michaels
Zosia Mamet
Shoshanna Shapiro
Adam Driver
Adam Sackler
Ebon Moss-Bachrach
Jake Lacy
Alex Karpovsky
Ray Ploshansky
Aidy Bryant
Christopher Abbott
Andy Rannells
Elijah Krantz
Hiro Mizushima
Frank Wood
Becky Ann Baker
Loreen Horvath
Julia Garner
Corey Stoll
Gaby Hoffmann
Peter Scolari
Tad Horvath
Guillermo Díaz
Lena Hall
Lucy Liu
Douglas McGrath
Jason Ritter
Rita Wilson
Marianna Palka
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