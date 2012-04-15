Menu
Girls
TV Shows
Girls
Seasons
Girls All seasons
Girls
18+
Production year
2012
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
HBO
Series rating
7.7
7.4
IMDb
All seasons of "Girls"
Season 1
10 episodes
15 April 2012 - 17 June 2012
Season 2
10 episodes
13 January 2013 - 17 March 2013
Season 3
12 episodes
12 January 2014 - 23 March 2014
Season 4
10 episodes
11 January 2015 - 22 March 2015
Season 5
10 episodes
21 February 2016 - 17 April 2016
Season 6
10 episodes
12 February 2017 - 16 April 2017
