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Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Music Supervision
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
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