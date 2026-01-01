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Kinoafisha TV Shows Girls Awards

"Girls" updates

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Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Golden Globes, USA 2015 Golden Globes, USA 2015
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2014 Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Best International
Winner
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