Ghostwriter 2019 - 2022, season 3

Season premiere 21 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
В 3 сезоне сериала «Послания призрака» продолжается увлекательная история о духе, который бродит по книжному магазину и начинает выпускать вымышленных персонажей из литературных произведений в реальный мир. В центре событий оказываются четверо детей, которые объединяются, чтобы разгадать захватывающую тайну, связанную с незавершенным делом привидения. Джамал отдыхает в Лондоне с родителями, которые остановились в гостинице, принадлежащей семейству Вентвуд. Находясь там, Джамал знакомится с детьми Вентвудов, Сэмом и Бекки. Им предстоит раскрыть заговор с целью похищения сына известного писателя.

5.9 IMDb
Ghost of Oz, Part 1
Season 3 Episode 1
21 October 2022
Ghost of Oz, Part 2
Season 3 Episode 2
21 October 2022
Ghost of Oz, Part 3
Season 3 Episode 3
21 October 2022
The Magic Ghost, Part 1
Season 3 Episode 4
21 October 2022
The Magic Ghost, Part 2
Season 3 Episode 5
21 October 2022
The Ghost, the Mouse, and the Motorcycle, Part 1
Season 3 Episode 6
21 October 2022
The Ghost, the Mouse, and the Motorcycle, Part 2
Season 3 Episode 7
21 October 2022
He's a Ghost, She's a Rainbow, Part 1
Season 3 Episode 8
21 October 2022
He's a Ghost, She's a Rainbow, Part 2
Season 3 Episode 9
21 October 2022
The Ghost's Web, Part 1
Season 3 Episode 10
21 October 2022
The Ghost's Web, Part 2
Season 3 Episode 11
21 October 2022
The Eloquent Ghost on the Bayou, Part 1
Season 3 Episode 12
21 October 2022
The Eloquent Ghost on the Bayou, Part 2
Season 3 Episode 13
21 October 2022
