В 3 сезоне сериала «Послания призрака» продолжается увлекательная история о духе, который бродит по книжному магазину и начинает выпускать вымышленных персонажей из литературных произведений в реальный мир. В центре событий оказываются четверо детей, которые объединяются, чтобы разгадать захватывающую тайну, связанную с незавершенным делом привидения. Джамал отдыхает в Лондоне с родителями, которые остановились в гостинице, принадлежащей семейству Вентвуд. Находясь там, Джамал знакомится с детьми Вентвудов, Сэмом и Бекки. Им предстоит раскрыть заговор с целью похищения сына известного писателя.