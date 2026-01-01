Filming Locations: Ghost Whisperer
- Plaza Square - Orange, California, USA
- Altadena, California, USA
- Chicken Ranch, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Elm Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 6, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 19, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Stage 18, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Hollywood, Los Angeles, California, USA
- Stage 5, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
- Pasadena, California, USA