Ghost Whisperer Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Ghost Whisperer

  • Plaza Square - Orange, California, USA
  • Altadena, California, USA
  • Chicken Ranch, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Elm Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Colonial Street, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 6, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 19, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Stage 18, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Hollywood, Los Angeles, California, USA
  • Stage 5, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
  • Pasadena, California, USA

Iconic scenes & Locations

Grandview
Courthouse Square, Backlot, Universal Studios - 100 Universal City Plaza, Universal City, California, USA
