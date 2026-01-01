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Kinoafisha TV Shows Ghost Whisperer Awards

"Ghost Whisperer" updates

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Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
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