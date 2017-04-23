Menu
Genius 12+
Production year 2017
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel National Geographic Channel

Series rating

7.2
8.2 IMDb
8.2 IMDb
All seasons of "Genius"
Genius - Einstein Einstein
10 episodes 23 April 2017 - 25 June 2017
 
Genius - Picasso Picasso
10 episodes 23 April 2018 - 18 June 2018
 
Genius - Aretha Aretha
8 episodes 21 March 2021 - 24 March 2021
 
Genius - Mary Shelley Mary Shelley
8 episodes 1 February 2024 - 22 February 2024
 
