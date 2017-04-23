Menu
Genius All seasons
Genius
12+
Production year
2017
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
National Geographic Channel
Series rating
7.2
Rate
10
votes
8.2
IMDb
Write review
All seasons of "Genius"
Einstein
10 episodes
23 April 2017 - 25 June 2017
Picasso
10 episodes
23 April 2018 - 18 June 2018
Aretha
8 episodes
21 March 2021 - 24 March 2021
Mary Shelley
8 episodes
1 February 2024 - 22 February 2024
