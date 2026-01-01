|1
|Dead Dad
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:56
|2
|Boys
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:30
|3
|Elliott
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:54
|4
|Luan
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:23
|5
|Kinney
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:40
|6
|Circle
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:26
|7
|Secret
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|4:09
|8
|Delivery Hijacked
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:27
|9
|Elliott's Pain
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|0:36
|10
|Asif
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:58
|11
|Night of Punishment
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|4:10
|12
|Emptiness
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:27
|13
|Cole
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|4:01
|14
|Captive
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:55
|15
|Choices
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:54
|16
|Sean Is on the Move
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|6:47
|17
|Family Dinner
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|5:25
|18
|Operation Begins
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:06
|19
|C4
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:59
|20
|Father and Son
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|7:10
|21
|Nowhere to Go
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|6:15
|22
|Attack
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:12
|23
|Investigate
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|5:12
|24
|Marion
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|4:00
|25
|Trust
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|3:51
|26
|Mosi
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|5:21
|27
|I'm Not a Wallace
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:39
|28
|New Life
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:29
|29
|Entwined
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:56
|30
|Nothing to Worry
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:34
|31
|Don't Ever Go Against Me
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:45
|32
|Who Are You
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|1:56
|33
|Free
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|4:20
|34
|The Shot
|Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal
|2:40