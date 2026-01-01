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Kinoafisha TV Shows Gangs of London Soundtrack

Soundtrack from "Gangs of London"

Music from "Gangs of London" All info
Gangs of London (Music from the Original TV Series)
Gangs of London (Music from the Original TV Series) 34 tracks. Aria Prayogi, Fajar Yuskemal
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Title Artist Time
1 Dead Dad Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56
2 Boys Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:30
3 Elliott Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:54
4 Luan Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:23
5 Kinney Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:40
6 Circle Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:26
7 Secret Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:09
8 Delivery Hijacked Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:27
9 Elliott's Pain Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 0:36
10 Asif Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:58
11 Night of Punishment Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:10
12 Emptiness Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:27
13 Cole Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:01
14 Captive Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:55
15 Choices Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:54
16 Sean Is on the Move Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 6:47
17 Family Dinner Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:25
18 Operation Begins Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:06
19 C4 Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:59
20 Father and Son Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 7:10
21 Nowhere to Go Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 6:15
22 Attack Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:12
23 Investigate Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:12
24 Marion Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:00
25 Trust Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 3:51
26 Mosi Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 5:21
27 I'm Not a Wallace Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:39
28 New Life Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:29
29 Entwined Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56
30 Nothing to Worry Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:34
31 Don't Ever Go Against Me Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:45
32 Who Are You Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 1:56
33 Free Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 4:20
34 The Shot Aria Prayogi, Fajar Yuskemal / Fajar Yuskemal 2:40
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