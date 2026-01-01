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Kinoafisha TV Shows Futurama Awards

"Futurama" updates

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Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Animated Program
Winner
Outstanding Voice-Over Performance
Winner
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Winner
Primetime Emmy Awards 2001 Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Individual in Animation
Winner
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Individual Achievement in Animation
Winner
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Animated Program
Nominee
 Outstanding Character Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Music and Lyrics
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 1999 Primetime Emmy Awards 1999
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
 Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or Less)
Nominee
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