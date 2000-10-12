The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 1)
Season 7 / Episode 2317 May 2001
The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 2)
Season 7 / Episode 2417 May 2001
Episode description
В 7 сезоне 7 серии сериала «Друзья» Рэйчел и Фиби убеждают Джо продолжать встречаться с девушкой, которая им нравится. Однако подруги должны решить, стоит ли говорить Джо, когда они узнают, что она не заинтересована в серьезных отношениях с ним.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email