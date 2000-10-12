The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 1)
Season 7 / Episode 2317 May 2001
The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 2)
Season 7 / Episode 2417 May 2001
Episode description
В 7 сезоне 22 серии сериала «Друзья» будущие молодожены Чендлер и Моника отправляются в Вегас, чтобы найти отца Чендлера и пригласить его на свадьбу. Вернувшись домой, Джо пытается доказать Фиби, что он достаточно мужественный.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email