The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 1)
Season 7 / Episode 2317 May 2001
The One with Monica and Chandler's Wedding (Part 2)
Season 7 / Episode 2417 May 2001
Episode description
В 7 сезоне 12 серии сериала «Друзья» Росс собирает всех на крыше, чтобы посмотреть на метеоритный дождь. Они все решают уйти, однако мужчина оказывается заперт на крыше с Джо. Двое пытаются сбежать, используя пожарную лестницу.
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more
Authorisation by email