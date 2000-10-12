В 7 сезоне 10 серии сериала «Друзья» планы зануды Росса познакомить Бена с еврейским праздником постоянно срываются, когда мальчик не может отвлечься от мыслей о Санте. Фиби готовится вернуться в свою отремонтированную квартиру с Рэйчел или без нее.