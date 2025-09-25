Menu
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Тот момент был судьбоносным.
Write review
25 September 2025 17:38
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Всем было смешно, до одной новости по ТВ.
Write review
24 September 2025 07:29
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова
Некоторые из них — лучшие варианты для телемарафона этой осенью.
Write review
21 September 2025 07:58
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
Write review
15 September 2025 17:09
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
Но проекты от этого не становятся менее любимыми.
4 comments
29 August 2025 21:01
Тетушка Глэдис кого-то напоминает: в новом хорроре «Орудия» чествуют не только Кинга — эту отсылку к «Друзьям» поймут лишь фанаты
Самая неочевидная пасхалка в фильме.
Write review
26 August 2025 11:21
Пилат почти «похоронил» карьеру Росса: Швиммер отказывался от «Друзей» — даже побрил голову ради «Мастера и Маргариты»
К счастью, создатели проекта были очень настойчивы и отсеивали потенциальных претендентов.
Write review
14 August 2025 17:09
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр
И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
Write review
14 July 2025 13:17
Захотелось поностальгировать: топ-5 лучших зарубежных ситкомов из 90-х, которые никогда не выйдут из моды
Каждый из них самые преданные фанаты наверняка пересматривали десятки раз, а сами шоу при этом становились только лучше.
1 comment
27 June 2025 18:36
Даже у «Хауса» оценка ниже: в карьере Хью Лори есть лишь один сериал с рейтингом 9+ — и он произнес в нем всего-то 17 слов
И едкой реплики артиста хватило, чтобы влюбить в себя зрителя.
1 comment
11 June 2025 14:44
Все запомнили Мэтта Леблана по роли в «Друзьях»: но этот ситком с Джоуи ничем не хуже, а, может, даже лучше
Сериал, вышедший спустя несколько лет после завершения «Друзей», стал остроумной пародией на “помойное” телевидение.
Write review
4 June 2025 15:13
Актриса из «Друзей» была рада тому, что ее не взяли на одну из главных ролей — по простой причине
В культовом ситкоме актриса сыграла второстепенного персонажа, подарившего всему сериалу один из важнейших сюжетных поворотов.
Write review
30 May 2025 07:00
Культовое кино бесит не только Лебедева: критик назвала 4 легендарных проекта — кажутся слишком наивными в наши дни
Досталось и фильмам, и сериалам, привнесшим огромный вклад в развитие индустрии.
1 comment
26 March 2025 20:03
5 ужасных спин-оффов, доказывающих, что иногда сериал лучше оставить в покое
Идея дать популярным героям больше экранного времени в этих случаях обернулась полным провалом.
Write review
25 December 2024 16:11
«Друзья» оказались не такими уж друзьями: вот что Лиза Кудроу рассказала об отношениях актеров за кадром
Поклонники культового ситкома явно ожидали чего-то большего.
Write review
16 December 2024 00:30
Спустя столько лет: та самая деталь, которую все критиковали в «Друзьях», но повально игнорировали в «Теории большого взрыва»
Жизнь любимых героев была одним сплошным обманом.
3 comments
10 December 2024 09:11
Вместо Энистон и Перри в кадре Безруков и Яковлева: представляем русскую версию сериала «Друзья»
Актеры выглядят как влитые, а сюжет переносится в Москву.
1 comment
6 December 2024 18:05
Финал «Друзей» завершился трагически для этой героини: мнение современных зрителей
По мнению поклонников, такая история может только разочаровать.
Write review
6 September 2024 14:40
Не поделили Мэттью Перри? Эти две голливудские актрисы не общаются друг с другом уже больше 20 лет
Между ними произошел громкий скандал.
Write review
2 September 2024 09:00
Фиби Таргариен и Чендлер Старк: сериал «Друзья» ИИ скрестил с «Игрой престолов» — получилось шикарно
Оцените и вы новые изображения любимые персонажей.
Write review
28 August 2024 14:30
Пилотную серию «Друзей» требовали переснять: причина в интимной сцене с Моникой
Сериал хотели сделать совершенно другим, но вмешались зрители.
Write review
20 August 2024 13:30
Ох уж этот Чендлер: 8 гениальных и смешных фразы персонажа Мэттью Перри из «Друзей»
Покойный актер и в реальности был сильно схож со своим киногероем.
Write review
19 August 2024 19:00
Безумно хотел семью, но так и не женился: почему кумир миллионов Мэттью Перри не построил личного счастья
О душевной драме артиста знали только самые близкие.
Write review
19 August 2024 17:00
«Интересно, сколько заплатит идиот?»: как врачи и дилеры убивали Мэттью Перри
У актера не было шансов вырваться из порочного круга.
Write review
16 August 2024 12:45
Реклама цирка Дурова и агитплакаты: откуда в сериале «Друзья» символика СССР и для чего режиссер ее использовал
Почти во всех сезонах ситкома можно встретить афиши на русском языке.
Write review
15 August 2024 12:00
