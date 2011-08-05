Menu
Russian
Friends with Benefits 2011, season 1

Friends with Benefits
Season premiere 5 August 2011
Production year 2011
Number of episodes 13
Runtime 6 hours 30 minutes
В 1 сезоне сериала «Секс по дружбе» молодая и красивая женщина по имени Сара страдает из-за того, что ее обаяние больше не привлекает мужчин так, как это было в прежние годы. Она делится проблемой со своим давним приятелем Беном. Выясняется, что тот тоже никак не может не только найти вторую половинку, но и снять подружку на вечер. Они решают помочь друг другу в поиске личного счастья, обмениваясь целыми советами по соблазнению. Вот только то, что хорошо для одного из них, оказывается губительно для другого. Отчаявшись, друзья решают скоротать время друг с другом, занимаясь сексом без обязательств.

6.5
6.5 IMDb
"Friends with Benefits" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
5 August 2011
The Benefit of the Mute Button
Season 1 Episode 2
5 August 2011
The Benefit of the Unspoken Dynamic
Season 1 Episode 3
12 August 2011
The Benefit of Forgetting
Season 1 Episode 4
12 August 2011
The Benefit of the Right Track
Season 1 Episode 5
19 August 2011
The Benefit of Keeping Your Ego in Check
Season 1 Episode 6
19 August 2011
The Benefit of Mardi Gras
Season 1 Episode 7
26 August 2011
The Benefit of Mentors
Season 1 Episode 8
26 August 2011
The Benefit of Being Shallow
Season 1 Episode 9
2 September 2011
The Benefit of Avoiding the Mindbanger
Season 1 Episode 10
2 September 2011
The Benefit of Putting in the Work
Season 1 Episode 11
9 September 2011
The Benefit of Friends
Season 1 Episode 12
9 September 2011
The Benefit of Full Disclosure
Season 1 Episode 13
TBA
TV series release schedule
