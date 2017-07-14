Menu
Friends from College 2017 - 2019 season 1

Friends from College season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Friends from College Seasons Season 1
Friends from College 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Friends from College" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Друзья с колледжа» Лиза и Итан отправляются в Нью-Йорк, встречаются со старыми друзьями из колледжа и обнаруживают, что некоторые секреты трудно хранить много лет. Тем временем рабочий день Лизы на новом месте начинается не очень хорошо. Мариан готовится к премьере своей пьесы. Итан пребывает в поисках идей для своей новой книги, а Сэм, Лиза и Марианна встречают поклонников в баре. Макс и Феликс празднуют особую дату. Итан решает организовать поездку с дегустацией вин для своих друзей, но его идеально спланированная экскурсия портится из-за нескольких ухабов на дороге.

Series rating

6.7
Rate 20 votes
6.9 IMDb

"Friends from College" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Welcome to New York
Season 1 Episode 1
14 July 2017
Connecticut House
Season 1 Episode 2
14 July 2017
All-Nighter
Season 1 Episode 3
14 July 2017
Mission Impossible
Season 1 Episode 4
14 July 2017
Party Bus
Season 1 Episode 5
14 July 2017
Second Wedding
Season 1 Episode 6
14 July 2017
Grand Cayman
Season 1 Episode 7
14 July 2017
A Night of Surprises
Season 1 Episode 8
14 July 2017
