В 1 сезоне сериала «Друзья с колледжа» Лиза и Итан отправляются в Нью-Йорк, встречаются со старыми друзьями из колледжа и обнаруживают, что некоторые секреты трудно хранить много лет. Тем временем рабочий день Лизы на новом месте начинается не очень хорошо. Мариан готовится к премьере своей пьесы. Итан пребывает в поисках идей для своей новой книги, а Сэм, Лиза и Марианна встречают поклонников в баре. Макс и Феликс празднуют особую дату. Итан решает организовать поездку с дегустацией вин для своих друзей, но его идеально спланированная экскурсия портится из-за нескольких ухабов на дороге.