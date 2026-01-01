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Kinoafisha TV Shows Freud Soundtrack

Soundtrack from "Freud"

Music from "Freud" All info
Freud (Original Motion Picture Soundtrack)
Freud (Original Motion Picture Soundtrack) 23 tracks. Stefan Will, Marco Dreckkötter
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Title Artist Time
1 Nocturne Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:37
2 Farewell Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:13
3 The Ritual Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:57
4 Escalation Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:47
5 Fleur's Mission Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:23
6 Bowling Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:08
7 Hungarian Horsemen Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:33
8 Deepest Desire Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 3:06
9 Atropa Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:23
10 Corruption & Lies Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 0:59
11 Siren Call Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:20
12 Taltos Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:21
13 Change the World Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:42
14 The Asylum Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 0:38
15 Krampus Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:57
16 Grotesque Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 0:41
17 A Beastly Transformation Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:20
18 Kiss Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 3:45
19 Devil's Theme Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 2:13
20 Snow Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 5:20
21 Alternative Ending Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 3:29
22 Confusion Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 3:28
23 Szpilman's Theme Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter 1:32
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