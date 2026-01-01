|1
|Nocturne
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:37
|2
|Farewell
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:13
|3
|The Ritual
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:57
|4
|Escalation
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:47
|5
|Fleur's Mission
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:23
|6
|Bowling
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:08
|7
|Hungarian Horsemen
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:33
|8
|Deepest Desire
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|3:06
|9
|Atropa
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:23
|10
|Corruption & Lies
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|0:59
|11
|Siren Call
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:20
|12
|Taltos
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:21
|13
|Change the World
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:42
|14
|The Asylum
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|0:38
|15
|Krampus
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:57
|16
|Grotesque
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|0:41
|17
|A Beastly Transformation
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:20
|18
|Kiss
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|3:45
|19
|Devil's Theme
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|2:13
|20
|Snow
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|5:20
|21
|Alternative Ending
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|3:29
|22
|Confusion
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|3:28
|23
|Szpilman's Theme
|Stefan Will, Marco Dreckkötter / Marco Dreckkötter
|1:32