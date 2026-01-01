Menu
Filming Dates & Locations

Filming Locations: Freud

  • Czech Republic
  • Austria
  • Liberec, Czech Republic

Iconic scenes & Locations

Studios
Barrandov Studios, Prague, Czech Republic
City of Vienna exterior scenes
Prague, Czech Republic
Szápáry's mansion
Libechov, Czech Republic
