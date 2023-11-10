В 4-м сезоне сериала «Ради всего человечества» продолжается история о событиях, которые начались в 1969 году. Советский Союз опережает Соединенные Штаты в космической гонке, которая длится десятилетиями. Страны преследуют грандиозные задачи и цели. Напомним, в финале предыдущего сезона после внезапного кризиса марсианские экипажи собираются вместе. Планы покинуть Марс осложняются непредвиденной проблемой. Члены марсианского экипажа вынуждены поставить на обсуждение вопрос о том, как спасти жизнь одному из них. В новом сезоне главные герои продолжат свой путь через тернии к звездам.