For All Mankind 2019, season 4

For All Mankind season 4 poster
Kinoafisha TV Shows For All Mankind Seasons Season 4

For All Mankind 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 10 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 10
Runtime 10 hours 0 minute
"For All Mankind" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Ради всего человечества» продолжается история о событиях, которые начались в 1969 году. Советский Союз опережает Соединенные Штаты в космической гонке, которая длится десятилетиями. Страны преследуют грандиозные задачи и цели. Напомним, в финале предыдущего сезона после внезапного кризиса марсианские экипажи собираются вместе. Планы покинуть Марс осложняются непредвиденной проблемой. Члены марсианского экипажа вынуждены поставить на обсуждение вопрос о том, как спасти жизнь одному из них. В новом сезоне главные герои продолжат свой путь через тернии к звездам.

Series rating

6.7
Rate 11 votes
8.1 IMDb
Glasnost
Season 4 Episode 1
10 November 2023
Have a Nice Sol
Season 4 Episode 2
17 November 2023
The Bear Hug
Season 4 Episode 3
22 November 2023
House Divided
Season 4 Episode 4
1 December 2023
Goldilocks
Season 4 Episode 5
8 December 2023
Leningrad
Season 4 Episode 6
15 December 2023
Crossing the Line
Season 4 Episode 7
22 December 2023
Legacy
Season 4 Episode 8
29 December 2023
Brazil
Season 4 Episode 9
5 January 2024
Perestroika
Season 4 Episode 10
12 January 2024
