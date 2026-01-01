|Title
|Artist
|Time
|1
|For All Mankind Main Title
|Jeff Russo
|1:20
|2
|For All Jazz-Kind
|Jeff Russo
|4:02
|3
|Race to the Moon (Piano Suite)
|Jeff Russo
|6:11
|4
|Moon
|Jeff Russo
|0:39
|5
|Heading for the Landing
|Jeff Russo
|2:39
|6
|Heroes
|Jeff Russo
|2:25
|7
|Hurry to Watch
|Jeff Russo
|1:30
|8
|Karen and Ed
|Jeff Russo
|1:26
|9
|Water, Pt. 1
|Jeff Russo
|2:33
|10
|Moon Miss America
|Jeff Russo
|3:43
|11
|Lower Molly
|Jeff Russo
|3:09
|12
|Water, Pt. 2
|Jeff Russo
|7:41
|13
|Questioned on Tape
|Jeff Russo
|2:30
|14
|Ants
|Jeff Russo
|3:08
|15
|Armed Booster / Another Ship
|Jeff Russo
|10:43
|16
|Lonely Research
|Jeff Russo
|3:01
|17
|Ellen and Deke In Trouble
|Jeff Russo
|3:03
|18
|Career Over / No Russians
|Jeff Russo
|1:49
|19
|Landing
|Jeff Russo
|4:01
|20
|Smoke
|Jeff Russo
|2:30
|21
|Von Braun
|Jeff Russo
|2:20
|22
|Flight Director
|Jeff Russo
|1:31
|23
|Lit Match
|Jeff Russo
|1:40
|24
|Command Module Cobb
|Jeff Russo
|1:03
|25
|Tribunal
|Jeff Russo
|3:29
|26
|Woman on the Moon
|Jeff Russo
|3:04