For All Mankind
Статьи о сериале «For All Mankind»
Забудьте уже про «Интерстеллар»: вот 3 отличных сериала про космос с рейтингом выше 8 на IMDb — есть даже дорама
Собрали 3 топовых проекта ко Дню космонавтики — от политических игр до романтической истории.
6 comments
12 April 2025 14:44
Что, если? В США назвали 5 лучших сериалов про альтернативную историю всех времен, и без СССР не обошлось
Победителя угадаете в два счета, а вот в остальном сюрпризов хватает.
9 February 2025 19:05
