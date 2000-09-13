Menu
Russian
First Wave 1998 - 2001, season 3

First Wave
Title Сезон 3
Season premiere 13 September 2000
Production year 2000
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
В 3 сезоне сериала «Первая волна» зрители наконец узнают, что на самом деле произошло с Фостером во время разоблачения телепередачи в начале второго сезона. Также к делу подключается тайная антигуаская группировка Raven Nation, которая стремится победить лидера ГУА Мабуса. Фостер должен проследить вражеских агентов до их штаб-квартиры и выяснить, что они замышляют. В ходе этого задания герой оказывается на карантине в лаборатории, в которой содержится смертельная инфекция. Ему придется не только спасти свою жизнь и обрести свободу, но и остановить заговор, который может уничтожить человечество.

7.5
7.2 IMDb

Mabus
Season 3 Episode 1
13 September 2000
Raven Nation
Season 3 Episode 2
20 September 2000
Comes a Horseman
Season 3 Episode 3
27 September 2000
Gulag
Season 3 Episode 4
4 October 2000
The Flight of Francis Jeffries
Season 3 Episode 5
11 October 2000
Still at Large
Season 3 Episode 6
18 October 2000
Asylum
Season 3 Episode 7
25 October 2000
Eyes of the Gua
Season 3 Episode 8
1 November 2000
Skywatchers
Season 3 Episode 9
8 November 2000
The Plan
Season 3 Episode 10
15 November 2000
Wednesday's Child
Season 3 Episode 11
22 November 2000
Unearthed
Season 3 Episode 12
29 November 2000
Shadowland
Season 3 Episode 13
6 December 2000
Legacy
Season 3 Episode 14
13 December 2000
The Edge
Season 3 Episode 15
20 December 2000
The Vessel
Season 3 Episode 16
27 December 2000
Requiem
Season 3 Episode 17
3 January 2001
Checkmate
Season 3 Episode 18
10 January 2001
Black Box
Season 3 Episode 19
17 January 2001
Beneath the Black Sky
Season 3 Episode 20
24 January 2001
Terminal City
Season 3 Episode 21
31 January 2001
Twice Bless'd
Season 3 Episode 22
7 February 2001
