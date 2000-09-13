В 3 сезоне сериала «Первая волна» зрители наконец узнают, что на самом деле произошло с Фостером во время разоблачения телепередачи в начале второго сезона. Также к делу подключается тайная антигуаская группировка Raven Nation, которая стремится победить лидера ГУА Мабуса. Фостер должен проследить вражеских агентов до их штаб-квартиры и выяснить, что они замышляют. В ходе этого задания герой оказывается на карантине в лаборатории, в которой содержится смертельная инфекция. Ему придется не только спасти свою жизнь и обрести свободу, но и остановить заговор, который может уничтожить человечество.