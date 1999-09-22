Во 2 сезоне сериала «Первая волна» Фостер идет по следу, чтобы наконец встретиться лицом к лицу с загадочным наблюдателем. Но он не знает, что агенты ГУА уже послали легендарного охотника-воина, чтобы убить его самого. Астроном, друг Эдди, становится свидетелем уникального небесного события. Он связывается с Эдди, но платит за это своей жизнью. Тем временем в городок врывается опасная банда байкеров, которая требует раскрыть местонахождение своей будущей жертвы. Чтобы остановить преступников, Фостер вновь обращается к предсказаниям Нострадамуса. Выясняется, что байкеры кое-что скрывают.