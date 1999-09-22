Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

First Wave 1998 - 2001 season 2

First Wave season 2 poster
Kinoafisha TV Shows First Wave Seasons Season 2
First Wave
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 September 1999
Production year 1999
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"First Wave" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Первая волна» Фостер идет по следу, чтобы наконец встретиться лицом к лицу с загадочным наблюдателем. Но он не знает, что агенты ГУА уже послали легендарного охотника-воина, чтобы убить его самого. Астроном, друг Эдди, становится свидетелем уникального небесного события. Он связывается с Эдди, но платит за это своей жизнью. Тем временем в городок врывается опасная банда байкеров, которая требует раскрыть местонахождение своей будущей жертвы. Чтобы остановить преступников, Фостер вновь обращается к предсказаниям Нострадамуса. Выясняется, что байкеры кое-что скрывают.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.2 IMDb

"First Wave" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Target 117
Season 2 Episode 1
22 September 1999
Deepthroat
Season 2 Episode 2
29 September 1999
The Apostles
Season 2 Episode 3
6 October 1999
Susperience
Season 2 Episode 4
13 October 1999
The Channel
Season 2 Episode 5
20 October 1999
Red Flag
Season 2 Episode 6
27 October 1999
Prayer for the White Man
Season 2 Episode 7
3 November 1999
The Purge
Season 2 Episode 8
10 November 1999
Lost Souls
Season 2 Episode 9
17 November 1999
The Heist
Season 2 Episode 10
24 November 1999
Ohio Players
Season 2 Episode 11
1 December 1999
Night Falls
Season 2 Episode 12
8 December 1999
Normal, Illinois
Season 2 Episode 13
15 December 1999
All About Eddie
Season 2 Episode 14
22 December 1999
Playland
Season 2 Episode 15
29 December 1999
The Harvest
Season 2 Episode 16
5 January 2000
Rubicon
Season 2 Episode 17
12 January 2000
Gladiator
Season 2 Episode 18
17 May 2000
The Trial of Joshua Bridges
Season 2 Episode 19
24 May 2000
Underworld
Season 2 Episode 20
31 May 2000
Tomorrow
Season 2 Episode 21
7 June 2000
The Believers
Season 2 Episode 22
14 June 2000
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more