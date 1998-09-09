В 1 сезоне сериала «Первая волна» события разворачиваются в современном мире, когда обычный мужчина по имени Кейд становится провидцем, подобно великому Нострадамусу. Только, в отличие от последнего, герой не готов к таким серьезным переменам в жизни. Череда кошмарных видений сменяется кошмаром наяву, когда Кейд становится свидетелем самоубийства, которое он до этого уже видел во сне. Это осуществившееся пророчество навсегда меняет его отношения с близкими, да и весь его жизненный путь. Правительство устанавливает камеры в доме мужчины, банк блокирует все его карты, и даже любимая супруга не хочет возвращаться домой.