First Wave 1998 - 2001 season 1

First Wave season 1 poster
First Wave
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 September 1998
Production year 1998
Number of episodes 22
Runtime 22 hours 0 minute
"First Wave" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Первая волна» события разворачиваются в современном мире,  когда обычный мужчина по имени Кейд становится провидцем, подобно великому Нострадамусу. Только, в отличие от последнего, герой не готов к таким серьезным переменам в жизни. Череда кошмарных видений сменяется кошмаром наяву, когда Кейд становится свидетелем самоубийства, которое он до этого уже видел во сне. Это осуществившееся пророчество навсегда меняет его отношения с близкими, да и весь его жизненный путь. Правительство устанавливает камеры в доме мужчины, банк блокирует все его карты, и даже любимая супруга не хочет возвращаться домой.

8.3
7.2 IMDb
"First Wave" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Subject 117
Season 1 Episode 1
9 September 1998
Crazy Eddie
Season 1 Episode 2
16 September 1998
Mata Hari
Season 1 Episode 3
23 September 1998
Hypnotic
Season 1 Episode 4
30 September 1998
Elexir
Season 1 Episode 5
7 October 1998
Speaking in Tongues
Season 1 Episode 6
14 October 1998
Lungfish
Season 1 Episode 7
21 October 1998
Book of Shadows
Season 1 Episode 8
28 October 1998
Joshua
Season 1 Episode 9
4 November 1998
Marker 262
Season 1 Episode 10
11 November 1998
Motel California
Season 1 Episode 11
18 November 1998
Breeding Ground
Season 1 Episode 12
25 November 1998
Blue Agave
Season 1 Episode 13
2 December 1998
Cul-De-Sac
Season 1 Episode 14
9 December 1998
The Box
Season 1 Episode 15
16 December 1998
Undesirables
Season 1 Episode 16
23 December 1998
Second Wave
Season 1 Episode 17
30 December 1998
Blind Witness
Season 1 Episode 18
6 January 1999
Deluge
Season 1 Episode 19
13 January 1999
Melody
Season 1 Episode 20
20 January 1999
The Aftertime
Season 1 Episode 21
23 June 1999
The Decision
Season 1 Episode 22
30 June 1999
