Firefly
Статьи о сериале «Firefly»
Любовь с первого кадра: 6 Sci-Fi-сериалов с идеальными открывающими сценами — от «Одних из нас» до забытого хита 60-х
Каждый из проектов стал культовым, но в разных кругах. А еще впереди серьезные спойлеры.
31 August 2025 21:01
Кто-нибудь, дайте им второй шанс: топ-5 закрытых научно-фантастических сериалов, которые заслуживают перезапуск
В то время как другие шоу, уже давно скатившиеся в пропасть, продолжают жить на телевидении, об этих сериалах все уже давно забыли — и зря.
5 June 2025 17:09
