Fear the Walking Dead season 8 watch online

Fear the Walking Dead season 8 poster
Fear the Walking Dead 16+
Original title Season 8
Title Сезон 8
Season premiere 11 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 9 hours 0 minute
"Fear the Walking Dead" season 8 description

В 8 сезоне сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» действие разворачивается спустя пару лет после предшествующих событий. Ничто не сможет остановить зомби от следующего нашествия, а людей — от нового противостояния с ними. Герои отчаянно стремятся спасти свои жизни в новых реалиях, где больше нет места страху и сомнениям. В новом сезоне вновь появится Мэдиссон Кларк, консультант, погибшая некоторое время назад. Тем не менее она сыграет важную роль в разворачивающихся событиях. Сразу после взрыва главные герои попали в тяжелую ситуацию, и лишь Виктор, бросивший их, обустроил базу в башне и пребывает в сравнительно комфортных условиях.

Series rating

6.7
Rate 16 votes
6.8 IMDb

"Fear the Walking Dead" season 8 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Remember What They Took From You
Season 8 Episode 1
11 May 2023
Blue Jay
Season 8 Episode 2
18 May 2023
Odessa
Season 8 Episode 3
25 May 2023
King County
Season 8 Episode 4
1 June 2023
More Time Than You Know
Season 8 Episode 5
8 June 2023
All I See Is Red
Season 8 Episode 6
15 June 2023
Anton
Season 8 Episode 7
22 October 2023
Iron Tiger
Season 8 Episode 8
29 October 2023
Sanctuary
Season 8 Episode 9
5 November 2023
Keeping Her Alive
Season 8 Episode 10
12 November 2023
Fighting Like You
Season 8 Episode 11
19 November 2023
The Road Ahead
Season 8 Episode 12
19 November 2023
