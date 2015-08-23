Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Fear the Walking Dead
Seasons
Fear the Walking Dead All seasons
Fear the Walking Dead
16+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
AMC
Series rating
7.0
Rate
13
votes
6.8
IMDb
Write review
All seasons of "Fear the Walking Dead"
Season 1
6 episodes
23 August 2015 - 4 October 2015
Season 2
15 episodes
10 April 2016 - 2 October 2016
Season 3
16 episodes
4 June 2017 - 15 October 2017
Season 4
16 episodes
15 April 2018 - 30 September 2018
Season 5
16 episodes
2 June 2019 - 29 September 2019
Season 6
16 episodes
11 October 2020 - 13 June 2021
Season 7
16 episodes
10 October 2021 - 29 May 2022
Season 8
12 episodes
11 May 2023 - 19 November 2023
Season 9
TBA
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree