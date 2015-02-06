Iconic scenes & Locations
Season 1
Vancouver, British Columbia, Canada
pilot, several parts of season 1
Los Angeles, California, USA
Season 2
Baja Studios, BC, Mexico
Season 1
Burnaby, British Columbia, Canada
Season 5
New Braunfels, Texas, USA
Location season 1
El Sereno, Los Angeles, California, USA
Season 4
Taylor, Texas, USA
Season 4 baseball stadium location
Dell Diamond Stadium - 3400 East Palm Valley Blvd., Round Rock, Texas, USA
Seasons 4-6
Texas, USA
location
Gonzales, Texas, USA
Location season 1
Long Beach, California, USA
Season 4
Round Rock, Texas, USA
Season 2 and 3
Mexico
Season 6
ATX Studios, 5330 Fleming Court, Austin, Texas, USA
