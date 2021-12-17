Menu
Fast & Furious Spy Racers 2019 - 2021, season 6

Fast & Furious Spy Racers season 6 poster
Fast & Furious: Spy Racers 18+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 17 December 2021
Production year 2021
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Fast & Furious Spy Racers" season 6 description

В 6 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» Лос-Анджелесу угрожает серьезная опасность. Неизвестный преступник посылает рейнджеров в металлических костюмах, чтобы захватить город. Но это лишь начало конца: Тони Торетто узнает, что в планах злодея – стереть мегаполис с лица Земли, обрушив его под землю. Его цель не ясна, но понятно одно: на переговоры и компромиссы он не пойдет. Теперь гонщику-супергерою и его бесстрашной команде предстоит выступить против армии противника и защитить свой родной город от полного уничтожения. Зрителей ожидают уличные гонки, зрелищные погони и современные супер-технологии.

Series rating

5.6
Rate 11 votes
5.9 IMDb
Incineration Day
Season 6 Episode 1
17 December 2021
Snowed In
Season 6 Episode 2
17 December 2021
Rafaela's Raf-venge
Season 6 Episode 3
17 December 2021
Fun on the Autobahn
Season 6 Episode 4
17 December 2021
Detonation
Season 6 Episode 5
17 December 2021
Meltdown
Season 6 Episode 6
17 December 2021
Hollywood Beginning
Season 6 Episode 7
17 December 2021
Dann Hunt
Season 6 Episode 8
17 December 2021
Wildcat
Season 6 Episode 9
17 December 2021
Oil and Water
Season 6 Episode 10
17 December 2021
Say Goodbye to Hollywood, Part 1
Season 6 Episode 11
17 December 2021
Say Goodbye to Hollywood, Part 2
Season 6 Episode 12
17 December 2021
