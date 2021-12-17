В 6 сезоне сериала «Форсаж: Шпионские гонки» Лос-Анджелесу угрожает серьезная опасность. Неизвестный преступник посылает рейнджеров в металлических костюмах, чтобы захватить город. Но это лишь начало конца: Тони Торетто узнает, что в планах злодея – стереть мегаполис с лица Земли, обрушив его под землю. Его цель не ясна, но понятно одно: на переговоры и компромиссы он не пойдет. Теперь гонщику-супергерою и его бесстрашной команде предстоит выступить против армии противника и защитить свой родной город от полного уничтожения. Зрителей ожидают уличные гонки, зрелищные погони и современные супер-технологии.