Не сплагиатили, а вдохновились: этот культовый триллер похож на «Во все тяжкие» как две капли воды — от близнецов-убийц до «особенных» детей
Конечно, схожие моменты есть у многих сериалов — но ведь не в таких количествах.
3 August 2025 16:11
Историческая драма, культовый триллер и затягивающий сай-фай: топ-5 сериалов, которые Джордж Мартин рекомендует посмотреть каждому
В этот раз поклонников «Игры престолов» выбор писателя точно порадует.
3 July 2025 17:09
«Впрямую играл»: Костя Волков из «Аутсорса» оказался плагиатом — Янковский копировал сразу двух
И это отчетливо прослеживается по ходу сериала.
28 June 2025 19:05
5 сезон «Фарго» основан на реальной истории? И да, и нет одновременно, и если не смотрели фильм — не поймете
Шоураннеры вновь водят зрителей за нос.
4 April 2025 07:58
«Фарго», «Элита» и даже «Эйфория»: сразу у нескольких новых российских сериалов есть «двойники» на Западе
Рассказываем, куда заглянуть, чтобы найти знакомые мотивы.
24 February 2025 18:07
«Настоящий детектив» с Макконахи смотрели миллионы, а эти 3 отличных детектива незаслуженно остались в стороне
Особенно жестоко в них поступают с детьми и женщинами.
11 November 2024 14:20
