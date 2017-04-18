Menu
Famous in Love
Season premiere 18 April 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 10 minutes
"Famous in Love" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Популярна и влюблена» еще вчера Пейдж Тоунсен была ничем не примечательной девушкой, которая учится в колледже и осваивает бизнес-стратегии. Все изменилось после того, как она стала звездой голливудского блокбастера. Пейдж досталась главная роль в фильме «Запертые». Ей пришлось сознаться родителям, которые были шокированы переманим в жизни дочери. В колледже отношение сверстников к Пейдж тоже изменилось. Теперь девушке стало сложнее отличить истинных друзей от тех, кто жаждет примкнуть к ее успеху. Да и совмещать актерскую деятельность и посещение занятий - непросто...

"Famous in Love" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
18 April 2017
A Star Is Torn
Season 1 Episode 2
18 April 2017
Not So Easy A
Season 1 Episode 3
18 April 2017
Prelude to a Diss
Season 1 Episode 4
18 April 2017
Some Like It Not
Season 1 Episode 5
18 April 2017
Found in Translation
Season 1 Episode 6
18 April 2017
Secrets & Pies
Season 1 Episode 7
18 April 2017
Crazy Scripted Love
Season 1 Episode 8
18 April 2017
Fifty Shades of Red
Season 1 Episode 9
18 April 2017
Leaving Los Angeles
Season 1 Episode 10
18 April 2017
