В 5 сезоне сериала «Снова вместе» продолжается история Маккелланов. Напомним, в предыдущих сезонах они переехали из Сиэтла в небольшой город в штате Джорджия. Под влиянием южных обычаев и консервативных родственников герои столкнулись с переоценкой ценностей. Столкнувшись со множеством семейных происшествий, Маккелланы сблизились, а новые отношения, непредвиденные трудности и особенный день рождения преподали им ценные жизненные уроки. Члены семьи объединились, чтобы устроить сюрприз для бабушки. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ожидает множество новых приключений.