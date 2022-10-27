Menu
Family Reunion 2019 - 2022, season 5

Family Reunion 18+
Original title Season 4
Title Сезон 5
Season premiere 27 October 2022
Production year 2022
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Family Reunion" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Снова вместе» продолжается история Маккелланов. Напомним, в предыдущих сезонах они переехали из Сиэтла в небольшой город в штате Джорджия. Под влиянием южных обычаев и консервативных родственников герои столкнулись с переоценкой ценностей. Столкнувшись со множеством семейных происшествий, Маккелланы сблизились, а новые отношения, непредвиденные трудности и особенный день рождения преподали им ценные жизненные уроки. Члены семьи объединились, чтобы устроить сюрприз для бабушки. В новом сезоне герои продолжат свой путь. Их ожидает множество новых приключений.

Series rating

6.5
Rate 11 votes
6.6 IMDb
Remember When the Skye Fell?
Season 5 Episode 1
27 October 2022
Remember the New Addition to the Family?
Season 5 Episode 2
27 October 2022
Remember Stompin' the Yard?
Season 5 Episode 3
27 October 2022
Remember the Homecoming Queen?
Season 5 Episode 4
27 October 2022
Remember When Elvis Broke Jesus?
Season 5 Episode 5
27 October 2022
Remember When the Raccoon Crashes the Wedding?
Season 5 Episode 6
27 October 2022
Remember When Mazzi Almost Lost It?
Season 5 Episode 7
27 October 2022
Remember When Jade Walked in M'Dear's Shoes?
Season 5 Episode 8
27 October 2022
Remember Our 20 Acres and a Deed?
Season 5 Episode 9
27 October 2022
Remember the New Beginning?
Season 5 Episode 10
27 October 2022
