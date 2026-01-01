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Season 2 Cast of the Series Evil (2021)
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"Evil" cast
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Katja Herbers
Mike Colter
David Acosta
Aasif Mandvi
Ben Shakir
Brooklyn Shuck
Lynn Bouchard
Kurt Fuller
Dr. Kurt Boggs
Maddy Crocco
Lexis Bouchard
Skylar Gray
Lila Bouchard
Brian Stokes Mitchell
Christine Lahti
Sheryl Luria
Alexandra Socha
Kristen Connolly
Michael Emerson
Dalya Knapp
Laura Bouchard
Dylan Baker
Patrick Brammall
Darren Pettie
Wayne Duvall
Frank Wood
Gus Halper
Jessie Mueller
Tim Matheson
Hampton Fluker
Francois Battiste
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