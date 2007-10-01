Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Everybody Hates Chris Seasons Season 3 Episode 19

Everybody Hates Chris 2005 - 2009 episode 19 season 3

7.8 Rate
10 votes
"Everybody Hates Chris" season 3 all episodes
Everybody Hates the Guidance Counselor
Season 3 / Episode 1 1 October 2007
Everybody Hates Caruso
Season 3 / Episode 2 8 October 2007
Everybody Hates Driving
Season 3 / Episode 3 15 October 2007
Everybody Hates Blackie
Season 3 / Episode 4 22 October 2007
Everybody Hates the Bachelor Pad
Season 3 / Episode 5 29 October 2007
Everybody Hates Bed-Stuy
Season 3 / Episode 6 5 November 2007
Everybody Hates Houseguests
Season 3 / Episode 7 12 November 2007
Everybody Hates Minimum Wage
Season 3 / Episode 8 19 November 2007
Everybody Hates the New Kid
Season 3 / Episode 9 26 November 2007
Everybody Hates Kwanza
Season 3 / Episode 10 10 December 2007
Everybody Hates the Port Authority
Season 3 / Episode 11 2 March 2008
Everybody Hates Bad Boys
Season 3 / Episode 12 9 March 2008
Everybody Hates the First Kiss
Season 3 / Episode 13 16 March 2008
Everybody Hates Easter
Season 3 / Episode 14 23 March 2008
Everybody Hates Gretzky
Season 3 / Episode 15 30 March 2008
Everybody Hates the BFD
Season 3 / Episode 16 6 April 2008
Everybody Hates Ex-Cons
Season 3 / Episode 17 13 April 2008
Everybody Hates Earth Day
Season 3 / Episode 18 20 April 2008
Everybody Hates Being Cool
Season 3 / Episode 19 27 April 2008
Everybody Hates the Ninth-Grade Dance
Season 3 / Episode 20 4 May 2008
Everybody Hates Mother's Day
Season 3 / Episode 21 11 May 2008
Everybody Hates Graduation
Season 3 / Episode 22 18 May 2008
Episode description

В 3 сезоне 19 серии сериала «Все ненавидят Криса» во время уборки Рошель обнаруживает пальто, которое Джулиус давно должен был выбросить. Крис тем временем решает следовать советам местного авторитета, чтобы наконец-то стать крутым.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Chebi 2
Chebi 2 25 comments
Mazhor v Dubae
Mazhor v Dubae 16 comments
Alice in Wonderland
Alice in Wonderland 116 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more