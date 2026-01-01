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Everybody Hates Chris
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Season 3 Cast of the Series Everybody Hates Chris (2007)
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"Everybody Hates Chris" cast
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Terry Crews
Tichina Arnold
Tequan Richmond
Imani Hakim
Vincent Martella
Tyler James Williams
Chris Rock
Narrator
Todd Bridges
Monk
Wayne Brady
Antonio Fargas
Peter Onorati
Phylicia Rashad
Chris Rock
Tommy Davidson
T.K. Carter
Ernest Thomas
Shar Jackson
Kadeem Hardison
Anna Maria Horsford
Jimmie 'JJ' Walker
David Dayan Fisher
Michel Estime
Eva Pigford
Paige Hurd
Jeris Lee Poindexter
Jazz Raycole
Jackée Harry
Ricky Harris
Christopher Hoffman
Tony Rock
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