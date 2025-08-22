Menu
Emily in Paris
Статьи о сериале «Emily in Paris»
Эмили, но уже не в Париже: куда занесет непоседливую Купер в 5 сезоне — курс на Рим и еще один город
В Сеть просочились кадры со съемок.
Write review
22 August 2025 09:25
«Эмили в Париже» приближается к финалу: сразу с двумя героями придется проститься зрителями
Поездка в Рим так просто не пройдет.
Write review
29 June 2025 09:25
«Есть устойчивый стереотип»: что смотреть, чтобы поверить в дружбу, и почему в «Эмили в Париже» женщины враждуют — мнение психолога
Разбираемся, как кино искажает понятие дружеских отношений. И где искать здоровые примеры.
Write review
12 May 2025 15:42
Круассаны в прошлом, Эйфелева башня на горизонте: Netflix пора менять название «Эмили в Париже» — героиня переехала
Недалеко от столицы Франции, но все же.
Write review
18 April 2025 13:17
Этот сериал собрал большинство стереотипов о Франции: зрители негодуют, но оторваться не могут
Спорная картина стала культурным феноменом.
Write review
8 February 2025 07:58
От фантастики до легкой комедии: 6 сериалов Нетфилкс, которые реально посмотреть за неделю отпуска
Для тех, кто хочет валяться на диване с семьей, есть оливье тазиками и ненавидит кататься на лыжах.
Write review
3 January 2025 08:56
Почему сериал «Эмили в Париже» стал культовым и при чем тут «Секс в большом городе»
Два успешных проекта связывают не только яркие наряды.
Write review
6 September 2024 16:20
Основная причина падения рейтинга: главная героиня «Эмили в Париже» неспроста так раздражает
Сначала проект все хвалили, а потом он начал терять аудиторию.
Write review
29 August 2024 08:00
Обожаете сериалы Netflix? Тест покажет, кто из красавчиков-актеров стал бы вашей идеальной парой
Заботливый милаш или дерзкий плохиш?
Write review
22 August 2024 08:30
Дождались новый сезон «Эмили в Париже»? Пройдите тест, чтобы узнать на какую героиню вы похожи
Эмили, Камилль или Минди?
Write review
17 August 2024 07:01
Тест: на какой сериал Netflix похожа ваша жизнь? Ответьте на 5 вопросов и узнайте
Костюмированная мелодрама или тот еще боевик?
Write review
15 August 2024 18:30
