Filming Locations: The Legend of El Cid
- Almenar de Soria, Soria, Castilla y León, Spain
- Calatanazor, Soria, Castilla y Leon, Spain
- Zaragoza, Aragon, Spain
- Ucero, Soria, Castilla y León, Spain
- Colegiata de San Isidro, Madrid, Madrid, Spain
- Almazán, Soria, Castilla y León, Spain
- Duruelo de la Sierra, Soria, Castilla y León, Spain
- La Adrada, Ávila, Castilla y León, Spain
- Masegoso, Pozalmuro, Soria, Castilla y León, Spain
- Medieval Bridge of Frias, Frías, Burgos, Castilla y León, Spain
- Monumento Natural Monte Santiago, Burgos, Castilla y León, Spain
- Real Colegiata de San Isidoro, León, Castilla y León, Spain
- Spain
- Soria, Castilla y Leon, Spain
- Castillo de Guadamur, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
- Navalcarnero, Madrid, Spain
- Ágreda, Soria, Castilla y León, Spain