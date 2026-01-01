Menu
Kinoafisha TV Shows The Legend of El Cid Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: The Legend of El Cid

  • Almenar de Soria, Soria, Castilla y León, Spain
  • Calatanazor, Soria, Castilla y Leon, Spain
  • Zaragoza, Aragon, Spain
  • Ucero, Soria, Castilla y León, Spain
  • Colegiata de San Isidro, Madrid, Madrid, Spain
  • Almazán, Soria, Castilla y León, Spain
  • Duruelo de la Sierra, Soria, Castilla y León, Spain
  • La Adrada, Ávila, Castilla y León, Spain
  • Masegoso, Pozalmuro, Soria, Castilla y León, Spain
  • Medieval Bridge of Frias, Frías, Burgos, Castilla y León, Spain
  • Monumento Natural Monte Santiago, Burgos, Castilla y León, Spain
  • Real Colegiata de San Isidoro, León, Castilla y León, Spain
  • Spain
  • Soria, Castilla y Leon, Spain
  • Castillo de Guadamur, Toledo, Castilla-La Mancha, Spain
  • Navalcarnero, Madrid, Spain
  • Ágreda, Soria, Castilla y León, Spain

Iconic scenes & Locations

Sultanate of Zaragoza streets
Albarracin, Teruel, Aragon, Spain
Palace in the Sultanate of Zaragoza
The Aljafería Palace, Zaragoza, Aragón, Spain
