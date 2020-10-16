Menu
Kinoafisha TV Shows Dr. Death Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dr. Death

  • Albuquerque, New Mexico, USA
  • Moriarty, New Mexico, USA

Iconic scenes & Locations

Season 2
New York City, New York, USA
Filming Dates

  • 16 October 2020 - 22 March 2021
  • 5 December 2022
