Dr. Death
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Filming locations
Filming Locations: Dr. Death
Albuquerque, New Mexico, USA
Moriarty, New Mexico, USA
Iconic scenes & Locations
Season 2
New York City, New York, USA
Filming Dates
16 October 2020 - 22 March 2021
5 December 2022
