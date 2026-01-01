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Dota: Dragon's Blood
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Season 1 Cast of the Series Dota: Dragon's Blood (2021)
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"Dota: Dragon's Blood" cast
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Yuri Lowenthal
Lara Pulver
Troy Baker
Tony Todd
Freya Tingley
Josh Keaton
JB Blanc
Alix Wilton Regan
Ray Chase
Kari Wahlgren
Matthew Waterson
Nick Thurston
Robert Englund
Cassandra Peterson
David Shaughnessy
John Kassir
Dee Bradley Baker
Amy Louise Pemberton
Stephany Jacobsen
Anson Mount
Andrew Robinson
Tara Platt
Ryan Bartley
Fred Tatasciore
Liam O'Brien
Jonathan Lipow
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