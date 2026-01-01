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Kinoafisha TV Shows Dolunay Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dolunay

  • Istanbul, Turkey

Iconic scenes & Locations

Ferit Aslan's house
Bebek, Küçük Bebek Cd. No:109, 34342, Besiktas/Istanbul, Turkey
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Pusula 2
Fulya, Yesilçimen Sk No:12, 34394 Sisli/Istanbul, Turkey
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Pusula 1
Maslak Mahallesi, Akasya Sk Mashattan Sitesi Ticari Alanlar No: T1107, 34485, Sariyer/Istanbul, TurKey
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Deniz's house
Yavuz Sultan Selim, Abdülezelpasa Cd. no:33 34083, Fatih/Istanbul, Turkey
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Sakura
Atasehir Atatürk, Sait Cordan Sk., 34755, Istanbul, Turkey
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