Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Dolunay
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Similar
Filming locations
Filming Locations: Dolunay
Istanbul, Turkey
Iconic scenes & Locations
Ferit Aslan's house
Bebek, Küçük Bebek Cd. No:109, 34342, Besiktas/Istanbul, Turkey
🧡
1
👏
🥺
🤔
🥱
Pusula 2
Fulya, Yesilçimen Sk No:12, 34394 Sisli/Istanbul, Turkey
🧡
👏
🥺
1
🤔
🥱
Pusula 1
Maslak Mahallesi, Akasya Sk Mashattan Sitesi Ticari Alanlar No: T1107, 34485, Sariyer/Istanbul, TurKey
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Deniz's house
Yavuz Sultan Selim, Abdülezelpasa Cd. no:33 34083, Fatih/Istanbul, Turkey
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sakura
Atasehir Atatürk, Sait Cordan Sk., 34755, Istanbul, Turkey
🧡
1
👏
🥺
🤔
🥱
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree