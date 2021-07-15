Dokumentalist. Okhotnik za prizrakami 2021 episode 8 season 1
Серия 1
Season 1 / Episode 115 July 2021
Серия 2
Season 1 / Episode 215 July 2021
Серия 3
Season 1 / Episode 315 July 2021
Серия 4
Season 1 / Episode 415 July 2021
Серия 5
Season 1 / Episode 520 July 2021
Серия 6
Season 1 / Episode 622 July 2021
Серия 7
Season 1 / Episode 727 July 2021
Серия 8
Season 1 / Episode 829 July 2021
Episode description
В 1 сезоне 8 серии сериала «Документалист» реальные люди решают воспользоваться методами и приемами, показанными в шоу. Они повторяют путь главных героев сериала в надежде хотя бы на секунду прикоснуться к другому миру и доказать его существование.
