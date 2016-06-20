В 1 сезоне сериала «Врачи» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Ю Хе-джон, у которой было непростое детство. Она прослыла настоящей бандиткой, которая частенько вступала в драки и ни разу не выходила из потасовки проигравшей. Жизнь девушки меняется, когда она находит свое призвание и становится врачом. Вместе с другими служителями клятве Гиппократа девушка каждый день борется за жизни пациентов, которые оказываются в стенах клиники. Особые отношения завязываются у главной героини с молодым человеком по имени Хон Джи Хон. Известный, представительный и очень талантливый нейрохирург выделяет Ю Хе-джон среди других.