Dakteoseu 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 June 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 20 hours 0 minute
"Dakteoseu" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Врачи» в центре событий оказывается молодая девушка по имени Ю Хе-джон, у которой было непростое детство. Она прослыла настоящей бандиткой, которая частенько вступала в драки и ни разу не выходила из потасовки проигравшей. Жизнь девушки меняется, когда она находит свое призвание и становится врачом. Вместе с другими служителями клятве Гиппократа девушка каждый день борется за жизни пациентов, которые оказываются в стенах клиники. Особые отношения завязываются у главной героини с молодым человеком по имени Хон Джи Хон. Известный, представительный и очень талантливый нейрохирург выделяет Ю Хе-джон среди других.

7.7
7.6 IMDb
Episode 1
20 June 2016
Episode 2
21 June 2016
Episode 3
27 June 2016
Episode 4
28 June 2016
Episode 5
4 July 2016
Episode 6
5 July 2016
Episode 7
11 July 2016
Episode 8
12 July 2016
Episode 9
18 July 2016
Episode 10
19 July 2016
Episode 11
25 July 2016
Episode 12
26 July 2016
Episode 13
1 August 2016
Episode 14
2 August 2016
Episode 15
8 August 2016
Episode 16
9 August 2016
Episode 17
15 August 2016
Episode 18
22 August 2016
Episode 19
22 August 2016
Episode 20
23 August 2016
